Дело бизнесмена Бойко-Великого о хищении участков рассматривают заново

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В Можайском городском суде Московской области идет повторный процесс по делу основателя агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого, сообщает «Коммерсант».

Бизнесмену, который уже отбывает срок за растрату средств банка «Кредит Экспресс», инкриминируют создание преступного сообщества для похищения подмосковных земельных участков общей стоимостью 347,9 млн рублей.

По делу проходят еще девять человек. Среди них есть бывшие чиновники из Рузского городского округа Подмосковья.

В 2020 году Рузский суд прекратил производство по делу Бойко-Великого, но кассационная инстанция отменила решение.

Василий Бойко, который позже стал Бойко-Великим, в марте 2003 года организовал преступное сообщество, оно действовало до января 2011 года. Целью сообщества стало незаконное завладение земельными участками под видом инвестирования в сельское хозяйство.

В материалах дела можно встретить названия бывших совхозов и колхозов — имени Зои Космодемьянской, Льва Доватора, «Богородское» и других. В них структуры бизнесмена осуществляли массовую скупку земельных наделов.