Делегация школ ВАО  посетила индустриальный парк «Руднево»

Советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, депутат Московской городской Думы Сабина Цветкова провела встречу с директорами школ Восточного округа на территории Индустриального парка «Руднево», передает пресс-служба ведомства.

Директора школ ВАО узнали о развитии крупнейшего индустриального парка «Руднево», возможностях прохождения практики и трудоустройства на предприятия ОЭЗ «Технополис Москва». Участники мероприятия ознакомились с программой обучения флагманского центра практической подготовки колледжей Москвы, который мэр Москвы и президент РФ открыли в октябре.

«Совместно с ОЭЗ „Технополис Москва“, Департаментом образования и науки города Москвы и общеобразовательными учреждениями Восточного округа мы разработаем познавательные профориентационные экскурсионные мероприятия для учащихся школ. Здесь школьники и будущие выпускники откроют для себя широкий спектр уникальных профессий и получат вдохновение от посещения современного технологического центра. Такие мероприятия позволят популяризировать интереснейшие профессии, отвечающие современным запросам, среди школьников, а в будущем ребята смогут стать настоящими профессионалами на крупных и стратегически значимых для страны предприятиях!» — поделилась Сабина Цветкова.

«Руднево» это площадка для развития инновационных технологий и современных производств. Тут есть предприятия из самых энергоэффективных и высокотехнологичных отраслей, в частности микроэлектроника, медицинские изделия и беспилотные авиационные системы. В рамках мероприятия для делегации была организована обзорная экскурсия по «Руднево» на автобусе.

«Мы крайне заинтересованы в подобного рода мероприятиях. Сама потребность соединения профессии, обучения и понимания, кого мы в перспективе можем получить на производственной площадке, требуют детального разбирательства тех людей, которые будут общаться на различных уровнях: в школе, профессиональной аудитории. Поэтому такие мероприятия — это не наша заинтересованность, это наша потребность» — добавил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Помимо этого, в формате заседания Сабина Цветкова рассказала о реализованных проектах и дальнейшем взаимодействии Транспортного комплекса города Москвы и профильной комиссии Мосгордумы с общеобразовательными учреждениями по вопросам дорожно-транспортной инфраструктуры.