Делегация Подмосковья участвует в форуме наставников-просветителей в Пятигорске

Делегация Московской области принимает участие в Третьем форуме Всероссийского сообщества наставников-просветителей, который проходит с 10 по 13 февраля 2026 года в Пятигорске, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей стартовал 10 февраля на площадке центра знаний «Машук» в Пятигорске. В мероприятии участвуют 150 педагогов из общеобразовательных учреждений, колледжей и вузов страны, в том числе делегация Московской области.

Участники форума знакомятся с современными инструментами и методиками работы с детьми и молодежью, а также изучают подходы к формированию гражданской идентичности и укреплению единства народов России в социальных сетях. В программе предусмотрены лекции, мастер-классы и практические занятия по созданию и продвижению информационных материалов, а также оценке их эффективности. Особое внимание уделяется укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и межнационального единства.

В рамках форума проходят панельные дискуссии с экспертами платформы «Сферум», творческие групповые занятия и практические сессии по разработке просветительских проектов для внедрения в регионах. Форум завершится 13 февраля.

Всероссийское сообщество наставников-просветителей создано в 2023 году и объединяет 2,5 тысячи педагогов из 89 регионов России. Организаторами форума выступают Центр знаний «Машук» и Центр просветительских инициатив Минпросвещения России при поддержке министерства просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.