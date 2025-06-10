Делегация Подмосковья рассказала об отношении жителей региона к разделению отходов

На базе Московского института управления и технологий прошел информационно-коммуникационный семинар, посвященный вопросам экологического просвещения населения и современным инициативам. В рамках сессий прошли практические тренинги на реальных кейсах и профильные дискуссии с участием ведущих экспертов отрасли. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Ключевая тема встречи — способы и пути формирования осознанного отношения населения к экономике замкнутого цикла.

Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области для информирования жителей использует все доступные ресурсы, каналы коммуникации и инструменты — социальные сети, теле- и радиоэфиры, домовые чаты, электронную почту, электронные сервисы и наружную рекламу. Так, только за первое полугодие были организованы 2 широкомасштабных проекта — акция по сбору шин и сбору елей. Итог — на переработку направлено более 700 тонн резиновых покрышек и 30 тонн хвойных деревьев.

В конце июля будет проведен опрос в социальных сетях для получения обратной связи от жителей о том, в каких осенних активностях они готовы принять участие.

Передовой опыт и лучшие практики Московской области участникам представили региональные операторы по обращению с отходами:

проект «Сожми и закрути ПЭТ» — Чеховский кластер;

производство изделий из пластика и полный цикл переработки — Воскресенский кластер.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.