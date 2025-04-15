Делегация Подмосковья приняла участие во Всероссийском форуме городов трудовой доблести

Цель форума — сохранение памяти о трудовом подвиге городов и жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.

Насыщенная трехдневная программа форума включает в себя интерактивную выставку о вкладе тыловых регионов в Победу, тематические секции о мобилизации промышленности и восстановлении инфраструктуры, а также презентацию проектов по популяризации исторического наследия.

В составе делегации Московской области Ольга Шашкова, заместитель главы г. о. Подольск, Августа Евстигнеева, председатель комитета по культуре и туризму г. о. Подольск, а также Сергей Протопопов, заместитель главы г. о. Ступино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.