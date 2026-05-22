Делегация Лобни приняла участие в женском форуме в Минске

Делегация Лобни вошла в состав Подмосковья на Форуме женщин-предпринимателей Союзного государства, который прошел 21–22 мая в Минске. Участницами стали председатель местного отделения «Союза женщин России» Нина Серегина и депутат совета депутатов Оксана Букина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум стал площадкой для диалога и обмена опытом между женщинами-предпринимателями Беларуси и России. Участницы обсудили укрепление межрегиональных связей, создание совместных проектов, выход на новые рынки и поддержку женского бизнеса.

Особое внимание уделили инновациям и технологическому суверенитету, применению искусственного интеллекта в медицине, развитию аграрной науки, промышленности и высокотехнологичных компаний. В рамках программы прошла питч-сессия, на которой представили успешные практики научно-производственных предприятий, в том числе возглавляемых женщинами.

Представительницы Лобни отметили, что участие в форуме способствует расширению сотрудничества между странами и открывает дополнительные возможности для женщин, работающих в сфере бизнеса, науки, производства и социальных инициатив.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.