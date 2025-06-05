Делегация колледжа «Подмосковье» представляет регион на II Дальневосточном слете

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С 4 по 6 июня во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета проходит II Дальневосточный слет «Лидеры изменений СПО. Восточный маяк: открываем новые горизонты». В мероприятии принимают участие свыше 1 000 представителей педагогического сообщества СПО, органов власти, представителей бизнеса из 44 субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона

Московскую область представляет делегация колледжа «Подмосковье» во главе с директором Антониной Юдиной.

В рамках форума участники обсудят актуальные вопросы подготовки востребованных специалистов, организацию целевого обучения, содействие трудоустройству выпускников, реализацию национальных проектов «Кадры» и «Молодежь и дети», развитие инклюзивного образования, а также укрепление международного сотрудничества в профессиональной подготовке кадров. Особое внимание будет уделено программе модернизации системы СПО «Профессионалитет».

Трехдневная дискуссионная программа направлена на повышение качества подготовки специалистов, интеграцию инноваций в образовательный процесс, расширение возможностей трудоустройства молодежи и развитие межотраслевых связей, способствующих росту конкурентоспособности российского среднего профессионального образования.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.