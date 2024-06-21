Делегация из Зарайска представила Подмосковье на выставке «День поля — 2024»

«День поля» по праву считается «витриной» самых последних достижений отечественного агропромышленного комплекса. Крупнейшая выставка презентует современные агротехнологии и достижения селекции, инновационные методы землепользования, а также флагманскую сельхозтехнику. На одной большой площадке собрались представители федеральных и региональных органов власти, аграрного бизнеса и науки, отраслевых союзов и финансовых структур.

Выставка является возможностью посмотреть достижения и перенять опыт коллег в области сельского хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.