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Делегация из Зарайска посетила вечерний молебен о Победе

Делегация из Зарайска поучаствовала во всероссийском вечернем молебне о Победе перед чудотворной Казанской иконой Божией Матери, сообщает пресс-служба городского округа Зарайск.

Молебен состоялся в Успенском кафедральном соборе Коломенской епархии Московской митрополии. В состав делегации вошли председатель Совета депутатов Зарайска Елена Белкина, соцкоординатор фонда «Защитники Отечества» Галина Волкова, представители Зарайского благочиния, члены семей бойцов СВО, в том числе погибших, а еще ветераны боевых действий.

Священный образ чудотворной иконы Божией Матери, олицетворяющий надежду и утешение, стал местом, где сердца людей сливаются в молитве за мир и справедливость.

Участники молебна вознесли молитвы за мир в надежде на скорейшее завершение конфликтов и возвращение российских солдат домой. Этот вечер стал символом надежды и веры в лучшее будущее.

«Каждый из нас не должен забывать о подвиге тех, кто сражался за нашу свободу», — заявила Белкина.

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