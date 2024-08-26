Делегация из Узбекистана посетила Истринский профессиональный колледж

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В Московской области с визитом побывала делегация представителей системы образования Узбекистана, включавшая представителей хокимията Ташкентской области, директоров школ и дошкольных учреждений. Узбекские преподаватели прибыли в регион, чтобы ознакомиться с лучшими образовательными практиками Подмосковья и обменяться опытом с местными педагогами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках визита делегация приняла участие в работе августовского съезда учителей Подмосковья, где их тепло приветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Узбекские гости также посетили Истринский педагогический колледж — филиал ГГТУ, где они познакомились с деятельностью образовательного кластера, действующего в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Колледж представил свои достижения и образовательные технологии, которые соответствуют мировым стандартам качества профессионального образования.

Гости из Узбекистана смогли посетить лаборатории и учебно-производственные мастерские, оснащенные современным оборудованием. Делегация была впечатлена высоким уровнем образовательного процесса и мастер-классами, которые проводили преподаватели Истринского колледжа.

«Мы готовы делиться с друзьями нашими педагогическими наработками, ведь в процессе обмена профессиональным опытом богаче становятся обе стороны», — подчеркнули представители Истринского педагогического колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.