Делегация из Узбекистана посетила Истринский профессиональный колледж
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В Московской области с визитом побывала делегация представителей системы образования Узбекистана, включавшая представителей хокимията Ташкентской области, директоров школ и дошкольных учреждений. Узбекские преподаватели прибыли в регион, чтобы ознакомиться с лучшими образовательными практиками Подмосковья и обменяться опытом с местными педагогами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках визита делегация приняла участие в работе августовского съезда учителей Подмосковья, где их тепло приветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Узбекские гости также посетили Истринский педагогический колледж — филиал ГГТУ, где они познакомились с деятельностью образовательного кластера, действующего в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Колледж представил свои достижения и образовательные технологии, которые соответствуют мировым стандартам качества профессионального образования.
Гости из Узбекистана смогли посетить лаборатории и учебно-производственные мастерские, оснащенные современным оборудованием. Делегация была впечатлена высоким уровнем образовательного процесса и мастер-классами, которые проводили преподаватели Истринского колледжа.
«Мы готовы делиться с друзьями нашими педагогическими наработками, ведь в процессе обмена профессиональным опытом богаче становятся обе стороны», — подчеркнули представители Истринского педагогического колледжа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.