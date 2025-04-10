Делегация из Ульяновской области посетила промышленные предприятия Люберец

Промышленные предприятия городского округа Люберцы посетила делегация из Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Коллеги ознакомились с деятельностью «Группы компаний РГ», где выпускают автомобили специального назначения, прицепы и полуприцепы, а также НПП «Звезда» имени академика Г. И. Северина — мировой лидер в деле создания систем жизнеобеспечения и аварийного спасения пилотов», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что в формате круглого стола гостям презентовали промышленный потенциал Люберец, а также ознакомились с деятельностью ведущих производств Ульяновской области.

Глава Люберец подчеркнул, что такой обмен опытом выльется в новые возможности для развития предприятий.

«В лице заместителя губернатора Ульяновской области Владимира Разумкова и зампредседателя правительства-министра промышленности, инвестиций и науки Сергея Васина благодарю всю делегацию региона за плодотворную работу и интерес к деятельности люберецких предприятий!» — подытожил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.