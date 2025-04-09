Делегация из Ульяновска посетила промышленные предприятия Подольска

В ходе рабочего визита в Московскую область делегация Ульяновской области во главе с заместителем председателя правительства Ульяновской области Сергеем Васиным, заместителем губернатора Владимиром Разумковым и первым заместителем главы Подольска Владимиром Кравцовым посетила два ведущих промышленных предприятия Подольска «СПКБ Техно» и ООО «НИЛЕД». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первым объектом посещения стало предприятие «СПКБ Техно», которое является одним из лидеров кабельной промышленности России. Экскурсия началась с посещения главного цеха кабельного производства. Гости с интересом ознакомились со всеми этапами производства от процесса волочения и наложения изоляции до проверки готового кабеля. Посмотрели, как в цехе станкостроения происходит сборка уникального оборудования для производства кабеля. Особое внимание уделили гаражу, где реконструируют ретроавтомобили и собирают багги.

Второй локацией стало предприятие ООО «НИЛЕД». Это ведущий российский производитель линейной арматуры для воздушных линий электропередач с самонесущими изолированными проводами. Компания была основана в 1997 году и с тех пор занимает лидирующие позиции в России по объему эксплуатируемой арматуры.

Уровень автоматизации на предприятии составляет 80%. В октябре 2023 года завершено строительство современного складского комплекса рядом с действующим производством, был запущен новый автоматической конвейер по сборке прокалывающих зажимов производительностью более 10 млн. единиц в год.

В ходе встреч представители промышленности Ульяновской области и Подольска обсудили перспективы взаимодействия в промышленной сфере, обмене опытом и реализации совместных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.