Делегация из Серпухова приняла участие в научной конференции

Заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова вместе с коллегами по Научно-техническому совету — вице-президентом Института Инженерной физики, депутатом окружного Совета Олегом Андрухом, заместителем председателя федеральной территории «Сириус», кандидатом педагогических наук Дмитрием Савиным, начальником Управления экономики и научной деятельности администрации Городского округа Андреем Малышевским приняла участие в круглом столе на тему — «Синергия науки и бизнеса». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Встреча прошла в технопарке «ЦАГИ» — инновационной площадке в сфере высоких технологий, созданной на базе Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского.

Мероприятие, посвященное Дню Российской науки, было организовано по инициативе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. К нему приурочили открытие первой очереди научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем (БАС). Задачей организации станет разработка передовых технологий и запуск серийного производства БПЛА.

«Наука всегда была движущей силой прогресса. Желаю коллегам успешной реализации всех намеченных планов. Приятно видеть оценку труда нашего научного сообщества. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила работу Олега Николаевича Андруха и Дмитрия Николаевича Савина Благодарственными письмами Мининвеста», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.