Делегация из Китая побывала в пивоварне Сергиева Посада с целью обмена опытом

Делегация из Китая побывала в Сергиево-Посадской пивоварне «Rewort» с целью обмена опытом. Специалисты китайской пивоварни «U! Bro» прошлись по заводу и ознакомились со всеми этапами производства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сергиево-Посадская пивоварня «Rewort» распространяет свою продукцию по всей России и не первый раз принимает у себя иностранных делегатов.

На заводе теперь будут варить эль с сычуанским перцем. Технологи обоих предприятий в ближайшее время разработают рецепт и начнут производство «российско-китайского» сорта пенного напитка.

«Сычуань — уникальный регион Китая. Еда там острая. В сычуанские блюда добавляют большое количество чили. Когда вы их пробуете, такое ощущение, что вы не чувствуете свой язык, он онемел. Это и придает совершенно неповторимый вкус пиву», — пояснил представитель пивоварни «U! Bro» Стив Вонг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.