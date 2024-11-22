Делегация из Якутии посетила детский технопарк «Кванториум» в Подмосковье

Семинар с представителями института развития образования Якутии проходит для передачи опыта Московской области в сфере дополнительного образования. Делегации показали «Кванториум», рассказали о системе дополнительного образования в регионе, а также познакомили с передовыми практиками, сообщает пресс-служба администрации горокруга Балашиха.

Делегацию из 20 человек разделили на 2 образовательные команды. Каждая познакомилась с площадкой технопарка, образовательными лабораториями. Для участников семинара организовали мастер-классы.

«Для наших партнеров представили мастер-класс — „Социальная кнопка“ — это когда мы получаем энергию из альтернативных источников энергии. Также познакомили их с симуляторами — это водородная энергетика и солнечная энергетика. Коллегам продемонстрировали работу векторной растровой графики в направлении хайтек и перенос это на термокружки с помощью термопресса», — сказала руководитель детского технопарка «Кванториум» Екатерина Шехорина.

Детский технопарк «Кванториум» открылся в Балашихе в 2020 году. Это особая площадка, где дети могут развиваться в научных и инженерных областях. Каждое занятие проходит с использованием современного оборудования. Юные ученые знакомятся с реальными задачами в различных областях знаний. Они изучают механику, физику, математическое моделирование, окружающий мир, транспортную инфраструктуру, машинное обучение и работают над реальными проектами. Сегодня здесь обучается более 2400 детей по 26 направлениям.

«Кванториум» в Балашихе расположен по адресу: мкр. Железнодорожный, улица Андрея Белого, дом 6А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики тиражируются по всей стране.