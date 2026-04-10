Делегация из Химок приняла участие в форуме женщин-предпринимателей

Делегация городского округа Химки 10 апреля посетила форум «Женщины в бизнесе: опыт и перспективы». Участницы обсудили вопросы маркетинга, экспорта и мер поддержки, а также стали свидетелями подписания соглашения о развитии женского предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав делегации вошли представительницы Химкинского отделения «Союза женщин России» — предприниматели из сфер производства, услуг, образования, креативных индустрий и торговли. Форум стал площадкой для обсуждения практических инструментов развития бизнеса и обмена опытом.

Участницы рассмотрели вопросы маркетинга, продвижения личного бренда и выхода на экспорт, в том числе в рамках программы «Сделано в России». Также им представили новые меры региональной поддержки предпринимателей.

Одним из ключевых событий стало подписание соглашения между Московским областным отделением «Союза женщин России» и Торгово-промышленной палатой Московской области. Документ направлен на развитие женского предпринимательства и реализацию социальных программ в Химках.

Организаторами форума выступили Московское областное отделение «Союза женщин России», Торгово-промышленная палата РФ, Торгово-промышленная палата Московской области и фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.