Делегация из Электростали посетила праздничный концерт на Красной площади

На главной площади страны 11 июня прошел масштабный праздничный концерт, посвященный Дню России. Это событие, объединило всех зрителей в атмосфере единства и патриотизма, сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Торжественное мероприятие посетила и делегация из Электростали, которая с гордостью представляла свой город на главном празднике страны. Около двухсот человек: представители трудовых коллективов, культурных центров города, образовательных и спортивных организаций, Молодежного центра, а также участники Движения Первых Электростали, волонтеры и активные жители.

Концертная программа, посвященная Дню России, была наполнена яркими номерами, на сцене выступили легенды российской эстрады и самые популярные исполнители.

Электростальцы, побывавшие на концерте, отметили особую атмосферу праздника и выразили гордость за свою страну. Многие признались, что участие в таком масштабном мероприятии стало для них незабываемым событием.

«День России — это важный праздник для каждого из нас. Быть на Красной площади в этот день, ощущать единение с тысячами людей, объединенных любовью к Родине — это невероятные эмоции», — поделилась своими впечатлениями исполняющий обязанности начальника Управления по культуре и делам молодежи Юлия Павловна Казаченко.

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