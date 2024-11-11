Делегация из Электростали посетила коллегию министерства образования Московской области

В Доме Правительства состоялась коллегия министерства образования Московской области на тему «Рейтинг школ как оценка эффективности управления качеством образовательной деятельности. Результаты ГИА-2024», на которой были подведены итоги государственной итоговой аттестации за 2024 год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняла участие делегация педагогов из нашего города, возглавляемая заместителем главы г. о. Электросталь Марианной Юрьевной Кокуновой и начальником управления образования администрации г. о.Электросталь Еленой Ивановной Митькиной

В ходе коллегии были проанализированы результаты рейтинга школ за прошлый год и представлены актуальные показатели текущего рейтинга. По итогам прошлого года городской округ Электросталь достиг следующих результатов: вошел в десятку лучших муниципалитетов в сфере образования, занял 6-е место в рейтинге «Показатель: 250+» по результатам ЕГЭ, а также показал наилучший результат по профильной математике в Московской области.

Кроме того, состоялось награждение победителей конкурса на присуждение Премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования в 2024 году. В номинации «Лучшая практика внедрения инноваций в дополнительном образовании» победителем стала Майсова Татьяна Борисовна, директор Центра развития творчества детей и юношества «Диалог». Заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Гимназия 9» Ольга Викторовна Березина была признана лучшим руководителем в номинации «Цифровая школа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.