Делегация из Дмитрова поучаствовала в Рождественских образовательных чтениях

В рамках XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений на тему «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» делегация Дмитровского городского округа приняла участие в торжественном мероприятии, состоявшемся в концертном центре Дома Правительства Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Концертная программа порадовала зрителей выступлениями хора духовенства Московской митрополии под управлением иерея Сергея Голева и Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, возглавляемого заслуженным артистом Российской Федерации Дмитрием Дмитриенко. На чтениях звучали произведения, которые напоминали о героизме русских людей, проявивших мужество в Великой Отечественной войне, включая трогательный романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие» и знаменитую «Священную войну».

В фойе для гостей была организована экспозиция икон и картин из Богородска и Сергиева Посада, а также выставка детских художественных работ, представленных на Международном конкурсе «Красота Божьего мира».

Кульминацией программы стала литературно-музыкальная композиция, исполненная хором духовенства Московской митрополии, Государственным академическим русским народным ансамблем имени Людмилы Зыкиной и солистами, лауреатами фестиваля духовной песни имени святителя Филарета Московского.

«Мы должны помнить о подвиге солдат, защищающих нашу страну, и передавать память и духовный опыт следующим поколениям», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Концерт завершился мощным исполнением песни «День Победы», ставшей символом памяти о героическом прошлом нашего народа.

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