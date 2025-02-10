Делегация из Богородского округа посетила ракетный крейсер «Варяг»

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В этом году исполняется 35 лет со дня поднятия Андреевского флага на ГРК «Варяг». Среди тех, кто прошел срочную службу на борту этого легендарного крейсера, жители Богородского округа — более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В канун праздника на флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» отправилась делегация из Ногинска. Гости поздравили экипаж легендарного крейсера, передали поздравления от главы округа Игоря Сухина. Командиру и ветеранам «Варяга», а также офицерам и морякам были вручены юбилейные медали, ценные подарки и специальный выпуск газеты БГО «Богородские Вести», посвященный этому значимому событию.

Также участники делегации встретились с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Виктором Лиина. Обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках продолжения шефских связей.

По имеющейся информации, договор о продлении шефских связей будет подписан в День ВМФ 27 июля.

Помимо этого, в эти же дни кадеты и юнармейцы Богородского округа побывали в музее командира крейсера «Варяг» Всеволода Руднева в Тульской области. Также в поездке принял участие заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.

Здесь отметили годовщину подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», почтив память моряков, которые приняли неравный бой с японской эскадрой у Чемульпо.

Ребята приняли участие в митинге, возложили цветы. А потом всех угостили кашей и горячим ароматным чаем из полевой кухни.

По просьбе музея привезли в подарок акустическую систему для проведения экскурсий и уличных мероприятий.

В экспозиции музея представлены подлинные фрагменты крейсера «Варяг», а также личные вещи Всеволода Федоровича Руднева.

Здесь также можно ознакомиться со стилизованными экспозициями, которые рассказывают о детстве, юности, увлечениях, службе знаменитого командира. Посетители могут рассмотреть фотографии, личные вещи Руднева, переданные музею потомками, изучать генеалогическое дерево семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.