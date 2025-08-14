Делегация из Арзамаса посетила Коломну для обмена опытом в сфере развития туризма

Делегация администрации города Арзамас Нижегородской области побывала в Коломне. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев показал гостям посад и Кремль. Один из вопросов, который обсуждался в рамках сотрудничества между городами, — это развитие туризма. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наши города похожи: и 847-летняя Коломна, и 446-летний Арзамас имеют статус исторического поселения федерального значения. Коллеги приезжали в первую очередь за опытом. Если мы развиваем туристическое направление уже около двух десятков лет, то Арзамас в этом плане только в начале пути», — рассказала заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова.

Гости высоко оценили достижения Коломны в туристической сфере: живые музеи, органично встроенные в современную среду и подразумевающие интерактивное погружение посетителя в историю, развитие частного музейного дела и коломенский социокультурный эксклюзив — жилой кремль.

Культурное сотрудничество между городами будет продолжено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.