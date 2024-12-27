Декоратор рассказала о топ-3 ошибках при украшении дома к Новому году

Иногда желание празднично украсить дом приводит к перегрузке пространства или неподходящему сочетанию элементов. Какие ошибки лучше избегать, чтобы декор выглядел современно и гармонично, РИАМО сообщили декоратор Юлия Лапшинова и директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

Одной из самых распространенных ошибок является украшение только елки, в то время как остальное пространство дома остается без внимания. Многие считают, что наряженной елки достаточно, чтобы создать праздничное настроение, но в реальности это не так.

«Для создания гармоничной атмосферы лучше продумать декор для разных зон. Например, на двери можно повесить рождественский венок, на подоконниках разместить свечи или гирлянды, а в зоне отдыха положить подушки и пледы с зимними узорами. Даже небольшие акценты, такие как веточки в вазах или фигурки оленей на полках, сделают интерьер более уютным и праздничным», — отметила декоратор Юлия Лапшинова.

Не менее популярной ошибкой является несоответствие цветовой палитры. Часто украшения подбираются без учета общей гаммы интерьера, что приводит к визуальному дисбалансу.

«Тренд на разноцветные акценты по всему интерьеру, особенно при украшении елки, сейчас набирает популярность. Но реализовать его действительно стильно могут далеко не все. Важно не брать дисгармонирующие друг друга цвета. Если для вас цветовые сочетания — задача не из легких, то лучше выбрать одну или две основные оттеночные линии и следовать им во всем оформлении дома. Трендом последних лет стали натуральные палитры: белый, бежевый, нежно-зеленый, золотой, розовый и др. Они создают теплую атмосферу, подходящую для любого пространства», — добавила декоратор.

Кроме того, следует осознанно подходить к выбору материалов. Синтетические и слишком блестящие элементы могут портить общее впечатление. Вместо этого можно использовать природные материалы: дерево, еловые ветки, шишки, сушеные фрукты. Они не только эстетично выглядят, но и создают особую атмосферу благодаря своим текстурам и натуральным ароматам.

Современные тренды в декоре дома направлены на создание гармоничного пространства. Важно помнить, что украшение должно быть не просто красивым, но и функциональным. Уделив внимание деталям и избегая распространенных ошибок, вы сможете создать волшебную атмосферу, которая станет основой для незабываемого праздника. Однако главное: украшение дома — это не только про визуальный эффект, но и про эмоции. Когда красивый декор присутствует в каждой комнате, вы чувствуете праздник буквально повсюду.