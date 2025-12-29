Декоратор рассказала, как трендово нарядить елку в 2026 году

В 2026 году новогодняя елка остается главным украшением дома, которое задает настроение всей семье. О том, как создать стильную и уютную праздничную композицию, РИАМО рассказала декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова.

В этом году в оформлении используют самые разные элементы. Популярны стеклянные советские игрушки, объемные фигурки, бумажные гирлянды, бусы, дождик, самодельные поделки и даже бублики. По словам декоратора, такие украшения делают интерьер более живым и создают атмосферу праздника, напоминающую детство.

Особое внимание стоит уделить самодельным украшениям в стиле советской классики. Среди них — валяные фигурки из шерсти, ватные человечки, резные деревянные снежинки, бантики из лент и бумажные оригами. Эти детали делают елку уникальной и добавляют эмоциональности интерьеру.

Не менее актуальны гирлянды-роса с мягким светом и небольшие декоративные свечи. Они подчеркивают праздничную атмосферу и создают теплое мерцание, которое делает пространство вокруг елки уютным.

«Главный тренд 2026 года — внимание к деталям и атмосфера праздника. Елка должна не только украшать интерьер, но и дарить эмоции, напоминая о детских праздниках и ожидании чуда», — подытожила Юлия Лапшинова.

