Декоратор рассказала, как обойтись без елки, сохранив праздничную атмосферу

Создание праздничной атмосферы в небольшой квартире может показаться непростой задачей, особенно если пространство ограничено и поставить елку невозможно. Однако благодаря вниманию к деталям и использованию креативных решений превратить любое жилище в зимнюю сказку. Своими советами с РИАМО поделились декоратор Юлия Лапшинова и эксперты modi.

Новогодние елки — главный атрибут этого праздника в культуре стран по всему миру. Но не всегда возможно поставить дерево, ввиду ограниченного пространства. Несмотря на это, есть множество вариантов того, как украсить дом и не потерять настроение торжества и магии.

«Маленькая квартира требует особого подхода к выбору декора, где важно внимание к деталям. Каждый элемент должен быть не только красивым, но и не сильно перегружать пространство, чтобы им можно было продолжать пользоваться. Создавая праздничное настроение в ограниченных условиях, помните: новогодняя атмосфера — это не только елка, но и те эмоции, которые она пробуждает. При правильном подходе и должном энтузиазме ваш дом станет центром праздничного уюта, и ни один из гостей не заметит отсутствия елки», — сказала декоратор Юлия Лапшинова.

Для маленьких квартир идеально подходят настенные украшения. Особенно легко их закрепить на плитке при помощи малярного скотча. Если же у вас обои, то аккуратные проколы иглами не оставят никаких следов и долго прослужат. Украсить все это можно небольшими игрушками и снежинками. Дополнением может стать белый коврик на полу, он создаст эффект снега под деревом, куда можно будет сложить подарки для всех близких.

Также следует украсить и окна. Наклейки в виде снежинок или звезд, гирлянды вдоль оконных рам и арома-свечи на подоконниках создадут мягкое, уютное освещение и наполнят комнату приятными ароматами по выбору. Для новогодней атмосферы всегда актуальны мандарины и ель. Если выбрать с деревянным фитилем, то при его горении комната наполнится звуками приятного треска. Особенно эффектно подобный декор смотрится в темное время суток.

«В этом году выбор пестрит множеством всего, что может помочь украсить дом. Среди них — наборы декоративных гирлянд разных форм, необычных игрушек, арома-свечей и диффузоров с ароматами праздника и украшения для мини-композиций, в том числе настольные елки — все это позволит создать дома полномасштабный праздник», — отметил представитель бренда эмоциональных подарков modi.

Не забывайте, что новогодняя атмосфера создается не одной только елкой. При использовании множества техник и решений магия Нового года однозначно наполнит любое миниатюрное пространство.