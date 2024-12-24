Декоратор рассказала, чем заменить устаревшие украшения к Новому году

Привычные новогодние игрушки вроде шаров, гирлянд и мишуры не всегда создают праздничную атмосферу. Все больше людей стремятся сделать декор своего дома необычным, следуя актуальным трендам. Об этом сообщила РИАМО декоратор Юлия Лапшинова.

В 2025 году важно отходить от привычных решений и придерживаться оригинальных идей для декора. Например, вместо традиционных шаров лучше обратить внимание на абстрактные фигуры или геометрические сферы. Такие элементы делают декор более современным и стильным. Кроме того, возвращаются многими забытые элементы — сосульки. Это изящные или акриловые изделия, которые играют на свету и создают зимнюю сказку. В этом году лучше отдать предпочтение им, нежели оставлять привычные мишуру или дождик.

«Для тех, кто ищет что-то совсем необычное, можно заменить традиционные елочные гирлянды на „росу“ — легкие светодиодные нити, которые выглядят изящно и создают эффект мерцающего света. Вместо классических елочных игрушек отличным вариантом станут мягкие банты. Их можно подобрать из разных фактур: бархат, атлас или органза. Такие детали сделают украшения интересными и добавят элегантности к интерьеру», — отметила декоратор Лапшинова.

Заменить устаревший декор можно также большими и креативными фигурами. Это могут быть крупные елочные украшения или даже небольшие скульптуры. Такие элементы сразу привлекают внимание и становятся ключевыми акцентами в интерьере.

И, конечно, важно наполнять пространство так, чтобы не оставалось пустых зон. Разнообразные гирлянды, подвесные элементы и декоративные мелочи создают ощущение насыщенности. Чем больше деталей, тем живее смотрится интерьер.

«2025 год — это время отказываться от привычных решений и экспериментировать с формами и фактурами. Мы внимательно следим за трендами и стараемся учитывать все особенности декора в этом году. В 2025 стоит обратить внимание на стильные праздничные аксессуары: от бумажных и минималистичных гирлянд до фактурных елочных игрушек и модных бантов», — добавил директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов.

Создание новогоднего декора — это не просто украшение дома, а возможность проявить творческий подход. Отказ от устаревших решений в пользу современных элементов поможет преобразить пространство и создать в нем уют. Дом сможет стать воплощением праздника, где каждая деталь дарит радость.