Декада приемов «Единой России» завершилась в Московской области

Руководитель региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Подмосковье, депутат Государственной Думы Алла Полякова отметила, что за десять дней было рассмотрено более 1600 обращений. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В приемные обращались не только жители Подмосковья, но и других регионов России. Вопросы касались социального обеспечения населения, проблем ЖКХ, поддержки семей мобилизованных, медицинского обслуживания и образования.

В региональной общественной приемной прием граждан провел секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. Совместно с депутатом Госдумы Аллой Поляковой и профильными ведомствами рассмотрели вопросы поддержки участников специальной военной операции и их близких. Часть вопросов удалось решить положительно в течение недели, заявители уже получили помощь. Также на площадке тематические встречи в форматах личного приема и онлайн проводили сенаторы Российской Федерации Александр Двойных и Игорь Тресков, депутаты Государственной Думы Геннадий Панин, Михаил Терентьев и депутаты Мособлдумы Денис Перепелицын, Лидия Антонова, Линара Самединова. По каждому обращению были даны консультации, определены дальнейшие пути решения.

«На площадках местных общественных приемных Московской области депутаты всех уровней провели 223 приема жителей. Больше всего поступило вопросов социального характера. По-прежнему большое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их близких. Для обеспечения максимального охвата жителей в Подмосковье были организованы дополнительные площадки, на которых главы муниципалитетов, эксперты, НКО и должностные лица смогли пообщаться с жителями и помочь в решении насущных вопросов. Но основными площадками были общественные приемные „Единой России“. Уже традиционно мы привлекаем специалистов региональных ведомств для проведения полноценных консультаций и стараемся по каждому обращению получить положительный результат», — прокомментировала Алла Полякова.

Также руководитель общественных приемных отметила, что совместная, системная работа депутатского корпуса, выездные встречи с жителями и приемы граждан, позволяют решать проблемы намного быстрее.

Работа общественных приемных «Единой России» в Подмосковье ведется регулярно. Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8(495)106-05-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.