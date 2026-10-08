Дефицит товара и времени подталкивает покупателей к импульсивным решениям

Магазины используют намеки на нехватку товара и ограниченный срок покупки, чтобы ускорить решение покупателя. Почему эта уловка работает, объяснила эксперт по когнитивным искажениям Мина Хачатрян, сообщает RuNews24.ru .

По словам Хачатрян, мышление опирается на две системы: быструю, интуитивную и медленную, аналитическую. Первая работает автоматически, вторая требует концентрации и самоконтроля. Ради экономии энергии мозг часто предпочитает интуитивные реакции.

Эксперт пояснила, что при нехватке времени или товара быстрая система подталкивает человека действовать под влиянием эмоций: схватить вещь или успеть до конца акции. Аналитическая система не успевает обработать информацию. Хачатрян посоветовала взять паузу и подумать, что случится, если отказаться от покупки.

«Уверяю, если это не дефицитное лекарство, которое экстренно здесь и сейчас спасет чью- то жизнь, ничего страшного нее произойдет. Посчитайте до 10. Сделайте глубокий вдох, отойдите на шаг от навязчивого продавца (или мысленно от рекламы) и начните думать. Это очень красивый процесс», — пояснила Мина Хачатрян.

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