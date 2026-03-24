Дефицит памяти из-за ИИ ведет к росту цен на смартфоны в России на 25–40%

Мировой рынок памяти оказался на пороге кризиса, вызванного беспрецедентным спросом со стороны искусственного интеллекта. Производителям пришлось оперативно пересмотреть свои стратегии, что обернулось острой нехваткой важнейших комплектующих и резким скачком цен, сообщил председатель правления южнокорейской SK Hynix Чей Тэвон, возглавляющий одного из мировых лидеров отрасли.

Выступая на конференции GTC 2026, он предупредил: мировой сектор памяти вступил в фазу затяжного кризиса, который продлится вплоть до 2030 года.

Аналитики отмечают: сложившиеся условия позволили крупным вендорам заключать долгосрочные контракты на производство, что фактически перекрыло обычным пользователям и малому бизнесу доступ к ключевым компонентам. Итогом стал масштабный дефицит памяти типа LPDDR, востребованной в смартфонах и потребительских накопителях. Стоимость микропроцессоров для мобильных устройств уже увеличилась более чем на 80%.

На российском рынке, в значительной степени зависящем от импорта, ситуация выглядит особенно тревожно. Отечественные компании будут вынуждены поднимать цены на электронику, что незамедлительно скажется на кошельках граждан.

«Текущий кризис — это прямое следствие перестройки индустрии памяти под нужды ИИ. Производители массово переориентировали мощности на выпуск серверной памяти и HBM-чипов для AI-ускорителей. Технологические гиганты заблаговременно законтрактовали объемы на годы вперед, вытеснив потребительский и мобильный сегменты из приоритетной очереди. Результат — острейший дефицит LPDDR-памяти для смартфонов и накопителей», — сказал основатель компании ATLAS Тимур Мустафаев.

Стоимость электроники продолжает увеличиваться, подталкивая покупателей к поиску альтернатив в виде более старых моделей. Однако наиболее тревожное последствие — угроза цифровому суверенитету России. Разрыв между передовыми мировыми разработками и отечественной инфраструктурой становится все более явным.

Эксперты IDC и TrendForce констатируют: цены на DRAM уже подскочили на 90–95% относительно прошлого квартала. В ближайшие три месяца возможен их дополнительный рост до 70%. Помимо этого, сбои в судоходстве, спровоцированные закрытием Ираном Ормузского пролива, могут сделать глобальные логистические цепочки еще более уязвимыми и дорогостоящими.

Для конечных потребителей последствия проявятся сразу по нескольким направлениям, пояснил Тимур Мустафаев. Во-первых, это повышение цен: ноутбуки, смартфоны и SSD-накопители в текущем году значительно прибавят в цене. Согласно прогнозам аналитиков, стоимость смартфонов в России в ближайшие полгода может вырасти на 25–40%. Во-вторых, ухудшение характеристик: в попытке сохранить привычный ценник производители будут оснащать бюджетные и среднеценовые модели меньшим объемом оперативной памяти и более медленными накопителями. В-третьих, сокращение ассортимента: доступные смартфоны дешевле $150 постепенно исчезнут с прилавков — выпускать их становится нерентабельно.

«Точно стоит воздержаться от смартфонов среднего ценового диапазона новых поколений — производители уже незаметно снижают объем памяти и скорость накопителей при более высокой цене. В сегменте бюджетных ноутбуков кризис бьет сильнее всего: OEM-бренды переходят на более медленные и емкие модули памяти, маскируя деградацию характеристик. Видеокарты среднего класса — рост стоимости GDDR-памяти толкает цены вверх, а прироста производительности нет. Стоит с осторожностью относиться и к покупкам б/у техники по „антикризисным“ ценам на вторичном рынке — спекулятивный ажиотаж уже начинает влиять на вторичное ценообразование», — заключил Тимур Мустафаев.

Выход из сложившейся ситуации возможен лишь через радикальное наращивание мощностей и строительство новых заводов, подчеркивает Тимур Мустафаев. Однако такой шаг требует значительных инвестиций и времени: сроки возведения новых фабрик оцениваются в два-три года. За этот период российская промышленность должна подготовиться к затяжным трудностям, обеспечить устойчивость цепочек поставок и повысить свою независимость от внешнего давления.