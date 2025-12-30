Дедушка с внуком создали из снега танк Т-34 в натуральную величину

В Амурской области дедушка с внуком сделали легендарный танк Т-34 в полный рост из снега. Он находится в Константиновке, сообщает РЕН ТВ .

Юрий Потапчук изготовил снежный Т-34 на основе танка, получившего прозвище «Амурский мститель». Он был историческим прообразом для «боевой машины».

Во времена Великой Отечественной войны люди в Амурской области на свои личные средства приобрели танк Т-34. Он получил столь зловещее название от них. Затем боевую машину отправили в армию.

Т-34 «служил» в 12-й гвардейской танковой бригаде.

Снежная фигура сделана настолько крепко, что ребенок смог залезть на нее. На башне танка нанесена надпись красным цветом: «За Родину!». У снежной фигуры проработаны все детали, как на настоящей боевой машине.

