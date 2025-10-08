Деду Морозу в Клину построят Резиденцию

В парке «Сестрорецкий» в Клину будет построена Резиденция Деда Мороза. Это будет павильон, брендированный в стиле подмосковных парков. Его смонтируют и установят на арт-пространстве на нижней территории парка «Сестрорецкий» со стороны улицы Мира, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Монтаж павильона должны завершить в ноябре. Торжественное открытие Резиденции состоится 1 декабря в день открытия зимнего сезона в парках Подмосковья.

Как рассказала директор МАУ «Парковый комплекс городского округа Клин» Екатерина Крукович, в Резиденции Деда Мороза будет установлен трон главного волшебника зимы и яркая фотозона, здесь будет работать его почта. Дед Мороз, несмотря на свою большую занятость в зимние месяцы, будет регулярно появляться в своей клинской резиденции и проводить активности с клинскими детьми в рамках празднования Нового года и Рождества. В летние месяцы в павильоне изменят стиль, его будут использовать, когда погода не позволить проводить уличные занятия с детьми и для организации мероприятий системного расписания — лекции, мастер-классов, занятий в рамках культурного кода Клина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.