Дед Мороз ответил на критику со стороны РПЦ

Дед Мороз ответил на призыв священников не верить в него

Представители Русской православной церкви (РПЦ) и Российского Деда Мороза вступили в заочную дискуссию о допустимости веры в главного зимнего волшебника. В РПЦ сочли это «неприемлемым для христианина» и наследием советского прошлого, но пресс-служба Деда Мороза заявила «Подъему» , что каждый сам вправе выбирать, во что именно ему верить.

Полемика началась после заявления протоиерея Федора Бородина. Он заявлял, что христиане не верят в вымышленного Деда Мороза, назвав веру в него «обманом».

В ответ пресс-служба Российского Деда Мороза выступила с заявлением, дистанцировав главного зимнего волшебника от религиозных и политических споров.

«Российский Дед Мороз вне политики и вне религии. Каждый вправе выбирать самостоятельно, во что или в кого верить. Лишь бы эта вера освещала его путь добром и радостью, а сердце наполняла счастьем!» — рассказали в пресс-службе.

В ответ руководитель Всероссийского Православного родительского комитета иерей Вячеслав Клюев назвал Деда Мороза «подменой христианских ценностей», возникшей в советское время из-за запрета Рождества. Священник настаивает, что взрослые не должны обманывать детей, создавая «фэнтезийный» мир, который в итоге окажется ложью. Он посоветовал родителям дарить подарки от своего имени и объяснять детям истинные, по его словам, истоки традиции дарения, связанные с Николаем Чудотворцем.

«Нужно понимать, откуда взялась такая вера в Деда Мороза. Это один из вариантов подмены христианских ценностей, которые были до революции. Отменили елку, Рождество, рождественские подарки, мероприятия, и народ выл, хотелось праздника. Безбожие, атеизм были заменой религии. Это была вера в то, что Бога нет. И вернуть тот праздник, который был, оказалось невозможно. И родилась вот эта подмена — праздновать не Рождество Христово, а некий Новый год», — сказал он.

Тем временем в РПЦ заявили о начале работы над запретом пропаганды субкультуры квадроберов и рекламы оккультно-магических услуг.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.