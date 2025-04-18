Давний стереотип: стало известно, откуда у мужчин взялся «культ пива»

Клинический психолог Ирина Коржаева считает, что привычка пить пиво по пятницам — навязанный мужчинам ритуал, без которого вполне можно обойтись. При этом глава аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич отмечает, что среди мужчин немало и любителей вина, сообщает Life.ru .

«Выпить пива после работы — это мужская тема, но не потому, что это мужской напиток, а потому, что это ритуал», — отметила Коржаева.

По ее словам, мужские разговоры за кружкой пива — это давний стереотип, закрепившийся в подсознании сильного пола. Имеет место и социальное давление: якобы тот, кто не пьет — «не мужик».

Однако любовь к пиву у мужчин мнимая, уверена психолог. По ее словам, многие представители сильного пола привыкли действовать по инструкции, но практика показывает, что пиво становится ненужным, когда мужчина учится понимать себя.

В свою очередь руководитель «Алкоэксперта» согласился, что есть определенный процент тех, кто «пьет за компанию», однако отчасти мужчины сами создали «культ пива». Юдич добавил, что среди мужчин также часто встречаются те, кто предпочитает вино.