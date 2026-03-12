Даванков заявил о страхе россиян перед новыми запретами

Заместитель председателя фракции «Новые люди» Владислав Даванков отметил рост тревожности в обществе. По его словам, люди все чаще опасаются блокировок сервисов и ограничений в финансовых операциях.

«Программу нашей партии можно назвать антидепрессивной — и это не метафора. Продажи антидепрессантов в стране бьют рекорды. На встречах с людьми я вижу тревогу в глазах. Люди боятся, что завтра заблокируют очередной любимый сервис. Что им заморозят счет из-за перевода на 500 рублей. Что опять что-нибудь запретят», — сказал Даванков.

Депутат добавил, что избирателям сейчас важен «спокойный, понятный образ будущего», а не лозунги и пафос.

10 февраля Роскомнадзор начал планомерно ограничивать работу Telegram в России. Ведомство заявило, что компания Павла Дурова игнорирует российские законы, не защищает персональные данные и недостаточно борется с мошенниками. Дуров в ответ сообщил, что Telegram продолжит отстаивать приватность и свободу слова.

