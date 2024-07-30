Датчанин судится с Минобороны из-за подписанного контракта на службу в зоне СВО

Мужчина приехал в РФ прошлым летом. Как он рассказал знакомым, он уехал из Европы, чтобы спастись от западных «ценностей». К октябрю у иностранца заканчивался срок пребывания. Он подал заявление в полицию, чтобы продлить документы, позволяющие остаться в России, но там сильно тянули с ответом. Кто-то посоветовал датчанину подписать контракт с Минобороны. Он был не против, так как хотел работать в военной сфере.

Как поделился мужчина, он пришел в центр «Патриот», там подписал контракт на незнакомом русском языке, а потом неожиданно отправился в зону СВО. Он служит в подразделении, занимающимся беспилотниками и дронами в ЛНР.

Как отметил адвокат иностранца Роман Петров, служить его клиенту не очень нравится — особенно из-за соседей из Южной Азии, с которыми он живет в блиндаже. Мужчины часто плюют на пол, а датчанин очень чистоплотный. Также его несколько раз принуждали пить водку, хотя ему не нравится.

В январе текущего года мужчине позвонили из МВД и сказали, что ему разрешено продлить срок пребывания в стране. Но было поздно, он уже служил по контракту.

Он также заявил, что его несколько раз допрашивали, интересуясь причинами нахождения в зоне спецоперации. Датчанин пытался объяснить, что не собирался на СВО, но его не поняли.

Весной иностранец подал иск к министерству обороны РФ, в котором попросил признать контракт недействительным, так как его текст был на русском языке, а его подписавший не знает. Соответственно, он не понимал, под какими условиями ставит свою подпись.

Датчанин проиграл дело в гарнизонном военном суде, в апелляции ему отказали. Как уточнил адвокат, его клиент является единственным датчанином в Вооруженных силах России. Он очень надеется, что эту историю заметят в датском посольстве и помогут выиграть суд, а также вернут домой.