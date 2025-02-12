Дамы и кавалеры эпохи модерн вышли на лед в Ступино

На прогулку по парку Островского вышли дамы и кавалеры в костюмах в стиле модерн периода конца XIX — начала XX вв. Гости посетили каток и исполнили на льду исторические танцы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

После досуга желающие угостились чаем из самовара. Продолжился променад прогулкой в повозке, запряженной лошадьми.

Необычное путешествие организовали участники ступинского любительского объединения исторических танцев «Реверанс». Идея костюмированного катания на коньках пришла его руководителю Юлии Поляковой после просмотра фильма «Серебряные коньки».

«В середине XIX века в усадьбах и домах заливались катки, куда приглашались гости из богатых семей. В конце XIX века эта мода вышла в народ и стала традиционным городским развлечением», — рассказала ученый секретарь Ступинского историко-краеведческого музея Юлия Леснова.

Прекрасная половина не сразу встала на коньки — дам возили на саночках. Со временем катание на коньках стало модным развлечением.

Руководитель московской школы исторического бального танца «Добрые балы» Алина Добрынина приехала в Ступино в пальто, украшенном пелериной с меховой опушкой, в шляпке и с муфтой в руках.

«У меня вся одежда стилизованная и с „налетом“ винтажности. Свой гардероб я привела к девизу „Из моды не выходит, в современную моду не входило“. Большое удовольствие — видеть восхищенные взгляды», — поделилась Алина.

По словам одного из организаторов Елены Копановой, все, что задумывалось, удалось воплотить.

«Мы постарались учесть все нюансы: горячее угощение, чтобы не замерзнуть, пошив нарядов, подбор музыки и танцевальных композиций, мастер-классы», — подчеркнула она.

Исторический променад собрал в Ступино людей из разных городов. Мероприятие в таком формате в Подмосковье провели впервые. Участники надеются, что положили начало новой традиции.

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