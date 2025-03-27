Daily Mail: бывший гонщик Михаэль Шумахер находится в печальном состоянии
Фото - © Michael Cooper / ALLSPORT./Wikipedia.org
Корреспондент немецкого телеканала RTL Феликс Горнер заявил, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в печальном состоянии, сообщает британское издание Daily Mail.
«Ситуация очень печальная. Ему (Шумахеру-ред.) нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально», — сказал Горнер.
Журналист добавил, что семья действует в интересах Михаэля, поэтому доступ к нему есть лишь у 20 человек. Близкие легендарного гонщика строго следят за его личной жизнью.
Шумахер завершил профессиональную карьеру в 2012 году. Немецкий гонщик получил всемирную известность благодаря своим выступлениям за команду Ferrari. Немец является семикратным чемпионом «Формулы-1» и обладателем многочисленных рекордов.
В конце 2013 года во время катания на горных лыжах в Альпах Шумахер получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. До 2018 года он был прикован к кровати.