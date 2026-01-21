Дагестанки потребовали запретить эскортницам упоминать республику в соцсетях

Дагестанки утверждают, что эскортницы привлекают местных мужчин и разводят их на деньги, а также провоцируют семейные ссоры и разводы.

В своих соцсетях предприимчивые эскортницы публикуют привлекательные фото с меткой региона. Затем девушки заявляют, что приехали в Дагестан и будут рады приятно провести время. Всех отозвавшихся местных жителей переводят в платные приватные чаты или предлагают оформить подписку на OnlyFans под предлогом более тесного общения.

Мужчины оплачивают нюдсы, водят девушек по ресторанам и дарят подарки. Все это негативно сказывается на семейном бюджете. Так, один из местных жителей потратил на эскортницу 1 млн рублей, который отложил на покупку авто для семьи. Супруга узнала о случившемся и подала на развод.

Возмущенные дагестанки обратились в Духовное управление мусульман (ДУМ). Они просят имамов запретить использование определенных хэштегов и усилить работу с мужчинами, которым важно рассказывать о семейных ценностях и опасности внебрачных связей.

