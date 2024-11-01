Дагестанка живет с 28 собаками на заброшенной ферме без воды и света

Mash: женщина из Дагестана бросила семью и ушла жить на заброшенную ферму

Жительница Дагестана Эмилия сбежала от семьи на заброшенную ферму. Там она живет вместе с собаками, сообщает Mash .

У дагестанки была благополучная жизнь — огромная семья, множество близких людей. Она занималась необычным хобби — выхаживала бездомных собак.

Первая ее крупная стая была в Ессентуках. Последняя, состоящая из 28 собак, в Дагестане. Со временем питомцы надоели местным жителям.

Соседи жаловались на неприятный запах, исходящий от стаи собак, а также чрезмерный шум. Девушке даже угрожали расправой, требуя уйти.

Тогда дагестанка сбежала от семьи со своими питомцами на заброшенную ферму. Там она живет без воды и света с 28 собаками на пожертвования.

Ранее в военном городке Мурманской области задержали собаку, у которой была антенна, сделанная в Финляндии, и GPS-трекер. Рядом с этой точкой расположена граница между двумя странами.