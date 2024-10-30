Собаку со странной антенной задержали в военном городке у границы РФ и Финляндии
Военные задержали собаку с антенной и GPS-трекером у границы Финляндии
В военном городке Мурманской области задержали лайку, у которой была антенна финского производства и GPS-трекер. Недалеко от этого места находится российско-финская граница, сообщает Baza.
Инцидент произошел 29 октября в военном городке Ийвара. Внимание армейцев привлекла лайка, которая бегала с технической аппаратурой.
Собаку решили задержать и передать пограничникам из карельского управления ФСБ. Прочие детали и обстоятельства случившегося не озвучиваются.
Между тем в подмосковном Подольске собаки начали травиться из-за яда, который разбрасывают на улицах. По словам местных жителей, кто-то раскидал отраву около местных детских садов. В результате отравлений пострадали минимум 4 собаки.