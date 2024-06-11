Дачников предупредили об уголовной ответственности за вред диким животным

Россиянам может грозить колония за причинение вреда диким животным на даче

Россиянам напомнили, что нанесение вреда здоровью представителя дикой природы может быть расценено как жестокое обращение с животными. За это нарушителю грозит наказание вплоть до лишения свободы, сообщает RuNews24 .

По словам депутата Госдумы и главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, не допустить появления лесных зверей на своем участке можно с помощью специальных отпугивателей. Речь идет о звуковых и ультразвуковых устройствах. Спугнуть зайца или кабана, которые наведались в огород, позволит простая сирена, добавил парламентарий.

Также Чаплин предостерег дачников от прямого контакта с дикими животными. По его словам, негативных последствий можно избежать при соблюдении элементарных правил.

«О любых встречах с лесным зверьем надо сообщать в местные органы власти или правоохранителям», — подчеркнул Чаплин.

Депутат добавил, что ловушки на территории своего загородного дома также нужно устанавливать так, чтобы зверь не пострадал от них.