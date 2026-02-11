Дачникам Сергиево-Посадского округа напомнили о мерах предосторожности перед пожароопасным периодом

В Сергиево-Посадском округе насчитывается более 600 садовых товариществ (СНТ), и многие из них примыкают к лесным массивам, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

К началу пожароопасного периода владельцам смежных участков необходимо очистить полосу шириной не менее 10 метров вдоль границы с лесом от сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов или создать противопожарную минерализованную полосу.

Эти меры — часть ежегодной подготовки к сезону повышенной пожарной опасности.

Комитет лесного хозяйства Московской области напомнил, что с наступлением пожароопасного периода будет усилен контроль. Специальные сотрудники лесничеств в рамках операции «Смежник» будут регулярно патрулировать земли у лесных границ. За несоблюдение установленных требований предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ. Нарушителям грозят штрафы: до 50 тысяч рублей для граждан, до 90 тысяч — для должностных лиц, и до 1 миллиона рублей — для юридических лиц. Важно отметить, что привлечение к ответственности не освобождает от обязанности устранить нарушение и привести участок в соответствие с законом.