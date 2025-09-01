Дачникам рассказали, как хранить собранный урожай, чтобы он не испортился

Сбор урожая — важный этап дачного сезона, и правильное хранение продуктов имеет решающее значение для того, чтобы они долго оставались свежими и не теряли свои питательные свойства. О том, как сохранить овощи, фрукты и зелень после сбора, чтобы они не портились, сообщила РИАМО эксперт товарной категории «Дом и сад» компании modi Татьяна Михайлова.

«Оптимальные условия хранения — это ключ к свежему собранному урожаю. Овощи и фрукты нуждаются в определенной температуре и влажности, а также правильной упаковке. Например, корнеплоды, такие как картофель, свекла и морковь, лучше всего хранить в прохладных и темных местах, в контейнерах или ящиках, которые пропускают воздух, чтобы предотвратить гниение», — пояснила Михайлова.

Яблоки, напротив, требуют хранения в сухом и хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать преждевременного гниения и потери вкусовых качеств. Кроме того, их можно сушить и использовать как полезный снек или заготовку для различных блюд, в том числе десертов. Это способ сохранить их вкус и питательные вещества на долгое время, чтобы добавить разнообразие в зимнее меню.

«Не стоит забывать и про зелень: петрушку и укроп лучше всего хранить в морозильной камере в специальных зип-пакетах. Это поможет сохранить их свежесть на протяжении всей зимы. Ягоды же невозможно долго хранить в сыром виде, поэтому их стоит замораживать целиком, чтобы сохранить витамины и вкус. Также отличный вариант — заготовки для компотов и чая, например, ягоды в сиропе или пробитые блендером. Так вы сможете наслаждаться летними вкусами и ароматами круглогодично», — добавила Татьяна Михайлова.

При хранении урожая важно не забывать о том, что каждый продукт требует индивидуального подхода. Правильный подход не только помогает сохранить овощи и фрукты в первозданном виде, но и минимизирует потери, позволяя наслаждаться вкусом свежесобранного урожая на протяжении всего года.