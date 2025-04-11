Дачникам Клина расскажут о новых правилах изъятия земельных участков

Садоводов и дачников городского округа Клин приглашают на ежегодную встречу в окружную администрацию. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Такие встречи проходят дважды в год — ранней весной и осенью, после завершения дачного сезона.

«Особенно важно в преддверии дачного сезона донести до председателей садоводческих и дачных товариществ (которых в округе Клин более трехсот!), интересную, полезную и необходимую информацию, дать компетентные ответы на все их вопросы», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Традиционно на таких встречах присутствуют представители Администрации г/о Клин (управления дорог и благоустройства, земельно-имущественных отношений и муниципального контроля), ресурсоснабжающие организации (Водоканал, Клинское отделение «Газпром теплоэнерго МО»), представители налоговой инспекции и МЧС.

«В этом году появились новые правила изъятия земельных участков садоводства и огородничества на основании вступивших в законную силу изменений в федеральное законодательство. Важно проинформировать дачников об этих новшествах», — отметила заместитель главы округа Клин Евгения Рыжова.

Встреча садоводов и дачников округа Клин состоится в будущую пятницу, 18 апреля 2025 года в 15.00 в здании Администрации по адресу: г. Клин, улица Карла Маркса, 68а.

Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.