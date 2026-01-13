Дачникам грозят штрафы при неправильной уборке снега с участков

Ненадлежащая уборка снега на дачном участке, приводящая к его попаданию на общие территории, такие как дороги, может повлечь за собой штрафные санкции. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин, пишет NEWS.ru .

Юрист отметил, что наличие неубранного снега на частной территории само по себе не является основанием для штрафа. Салкин уточнил, что не убранный снег непосредственно на территории домовладения, возле входа обычно не влечет за собой штраф, если он не выходит за пределы частной собственности и не противоречит установленным нормам благоустройства. Штрафы могут быть применены, например, при сбросе снега на проезжую часть.

Юрист добавил, что величина штрафа определяется характером нарушения и региональными особенностями. В частности, в Московской области за складирование снега на тротуарах и дворовых проходах предусмотрены предупреждения или штрафы в размере до 3 тысяч рублей.

Размер штрафа за перенос снега с частного участка на общественную территорию устанавливается индивидуально в каждом регионе. В Московской области за складирование снега на тротуарах и во дворах предусмотрено предупреждение или штраф до 3 тысяч рублей для физических лиц. Сброс снега на дорогу влечет за собой штраф до 10 тысяч рублей согласно статье 12.33 КоАП РФ, подытожил Салкин.

