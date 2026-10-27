Дачникам грозит штраф до 700 тысяч рублей за чужеродное растение

С 1 марта 2026 года владельцы дачных участков могут получить штраф до 700 тысяч рублей за выращивание канадского золотарника. Растение отнесли к чужеродным видам, сообщает «Вечерняя Москва» .

Агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал, что золотарник, или солидаго, внешне напоминает мимозу. Его ярко-желтые соцветия привлекают пчел.

«Из-за ярко-желтых соцветий раньше его выращивали как декоративное растение на дачных клумбах. Также этот сорняк любят пасечники, потому что на его кусты активно летят пчелы, собирая большое количество пыльцы», — рассказал Воробьев.

Однако золотарник быстро разрастается и вытесняет местные виды за пределами сада. Один куст может давать до 100 тысяч семян в год. Эксперт также предупредил о пожарной опасности: зимой надземная часть растения отмирает, а к весне превращается в сухой хворост, который легко вспыхивает от окурка или спички.

Воробьев порекомендовал примерно в октябре-ноябре срезать надземную часть куста, оставшуюся без соцветий, и отправлять ее в компост. Перед этим жесткие и плотные стебли необходимо измельчить.

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