В Подмосковье предлагают ограничить бесконтрольную езду несовершеннолетних на питбайках

В «Единой России» предлагают ограничить бесконтрольную езду несовершеннолетних на питбайках в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Партия обсудит на круглом столе с экспертами и представителями власти возможные законодательные решения, которые обезопасят детей и других участников движения на дорогах.

Он пройдет 18 марта в 14.00 на площадке Мособлдумы.

Все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию в официальной группе Единой России во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.