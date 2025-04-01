Crew Dragon с исследователями на борту отправился в уникальную миссию

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Корабль Crew Dragon Илона Маска с четырьмя космическими туристами отправился в первый в истории орбитальный полёт над Южным и Северным полюсами, сообщает ТАСС .

Старт ракеты Falcon 9 прошёл в 4:46 по московскому времени с исторической площадки LC-39A во Флориде, откуда когда-то стартовали лунные миссии NASA.

На борту находятся представители четырёх стран: мальтийский предприниматель Чун Ван, немецкий астронавт Рабеа Рогге (первая женщина-космонавт Германии), австралийский учёный Эрик Филипс и норвежский кинодокументалист Яннике Миккельсен.

В течение нескольких дней они будут проводить исследования на высоте около 450 километров над Землёй, пролетая над наименее изученными полярными регионами планеты.

Ранее пилотируемые полёты по полярной траектории практически не осуществлялись из-за технических сложностей и повышенной радиации в этих районах.