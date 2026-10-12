Courrèges выставил на продажу джинсы с вырезом в промежности за 61 тыс руб

Женские джинсы французского модного дома Courrèges с вырезом в области промежности привлекли внимание СМИ. На Farfetch они стоят 715 долларов со скидкой — около 61 тысячи рублей, сообщает Life.ru .

Модель Cut-out Flared Denim Trousers выполнена из черного денима и имеет расклешенный крой. Дизайнеры дополнили вырез спереди декоративными металлическими пуговицами. У брюк также есть застежка на молнии и шлевки для ремня. Джинсы изготовлены во Франции из стопроцентного хлопка.

По данным «Ленты.ру», первоначальная цена составляла 1425 долларов, или примерно 121 тысячу рублей. В региональных версиях интернет-магазина стоимость отличается.

Сведения о модели встречаются в каталогах одежды с 2023 года. Это не новый запуск коллекции, а дизайнерское решение, которое вновь привлекло внимание. Похожие эксперименты проводят и другие марки. В сентябре американский бренд Emily Dawn Long представил коллекцию на весну 2027 года с платьями, юбками и брюками с разрезами, открывающими верхнюю часть ягодиц.

Ранее Life.ru писал о джинсах Ragged Priest с поясом и штанинами на цепочках, которые почти не прикрывали нижнее белье. На ASOS модель стоила около шести тысяч рублей и вызвала обсуждение в соцсетях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.