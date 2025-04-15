Чугунные утюги пополнили экспозицию музея «Культурный слой» на КПО Подмосковья

Каждый месяц на конвейерных лентах комплексов по переработки отходов в Подмосковье сортировщики находят уникальные, но ставшие ненужными предметы. Благодаря внимательности работников на полках музея «Культурный слой» на КПО сегодня красуются телескопы, фотоаппараты, статуэтки, столовые предметы и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Найденный во время очередной сортировки отходов чугунный калильный утюг принадлежат советской эпохе 1920-х годов. Его вес составляет около двух килограммов, на нем нанесено клеймо «Серп и молот».

Еще один утюг в коллекции музея украшен орнаментом и клеймом «Бр Л» чугунно-литейного завода братьев Лугининых из Тулы 1890–1920 гг., у второго сохранилась деревянная ручка.

Сегодня в музее «Культурный слой» насчитывается уже более 2 тыс. найденных на лентах сортировки экспонатов. Увидеть уникальные предметы можно в онлайн-версии музея «Культурный слой».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.