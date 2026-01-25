Чудотворную воду для лечения онкологии обнаружили на маркетплейсах

Чудотворную воду для лечения онкологии и других серьезных заболеваний обнаружили на российских маркетплейсах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Пользователи Wildberries пожаловались, что на сайте появились карточки с предложениями о продаже «грудной воды из чудотворного источника от онкологии» и «земельки с места погребения преподобного Гавриила Ургебадзе». Воду можно было купить за 900 рублей, а землю — за 300. Перед употреблением воду из Монастыря Самтавро в Грузии необходимо было разбавить.

В комментариях пользователи писали, что «будут лечиться» и выразили благодарность продавцам за возможность избавиться от недугов.

В пресс-службу Wildberries заявили, что провели внутреннее расследование, по итогам которого указанные продавцы были заблокированы.

«В случае установления каких-либо нарушений со стороны продавцов платформа принимает незамедлительные меры по их устранению, не допуская их к реализации на платформе», — заявили в компании.

